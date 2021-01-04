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В ООН призвали Иран соблюдать условия ядерной сделки

Алексей Курильченко
22:56 04.01.2021
Тегеран рассматривает возможность производства урана с уровнем обогащения более 20%.
В ООН призвали Иран соблюдать условия ядерной сделки
© Фото: pixabay.com

Организация Объединенных Наций призвала Иран соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий и сотрудничать с МАГАТЭ. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя сообщения о начале производства Тегераном 20-процентного урана.

«Что касается действий Ирана, как вы знаете, мы ясно дали понять, что считаем, что всем сторонам следует соблюдать СВПД, и мы также призываем Иран соблюдать условия СВПД и сотрудничать с МАГАТЭ» - сообщил Хак.

Также официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в ходе интервью телеканалу IRIB TV1 заявил о том, что страна рассматривает возможность обогащения урана более чем на 20%. По его словам, производимый уран с уровнем обогащения 20% будет использоваться для создания радиоактивных препаратов и в качестве топлива для исследовательского реактора в Тегеране.

Ранее сообщалось, что Иран приступил к производству урана с уровнем обогащения 20%. Постановление парламента об активизации ядерной деятельности было утверждено Советом стражей Конституции Ирана в начале декабря.

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