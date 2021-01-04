В Бразилии выявлено два случая заражения новым штаммом COVID-19

В Бразилии медики выявили у двух человек заражение «британским» штаммом COVID-19. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на заявление властей штата Сан-Паулу.

Одна из инфицированных 25-летняя местная жительница, которая контактировала с людьми, ранее приехавшими из Великобритании. Второй человек ее знакомый, он также заразился новым штаммом, передает Reuters.

Новую разновидность COVID-19 выявили в Великобритании. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией.

Ранее в Грузии врачи впервые обнаружили новый штамм коронавируса. Заразился мужчина, которому больше 50 лет. Его состояние удовлетворительное. Он находится в изоляции, контакты установлены.