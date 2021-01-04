За прошедшие сутки террористы совершили 17 обстрелов в Сирии

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за прошедшие сутки совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник в ходе брифинга.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, из них в провинции Идлиб – 10 обстрелов, в провинции Латакия – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в провинции Алеппо – один обстрел», - заявил Сытник.

Также контр-адмирал отметил, что подразделения российской военной полиции продолжают вести патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.