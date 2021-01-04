Трамп пообещал представить «истинные итоги» выборов в США

Дональд Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших президентских выборов. Об этом он написал в социальной Сети.

«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить. Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры», - написал действующий президент в Twitter.

Он также добавил, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно - они никогда не забывают!».

Ранее Трамп сообщил, что будет находиться в Вашингтоне только 6 января, в день утверждения в Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Однако 31 декабря вместе с супругой Меланьей он неожиданно вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, где они отмечали Рождество.