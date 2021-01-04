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Утвержден список запрещенных видов деятельности в экозоне Байкала до 2027 года

Ирина Киселенко
21:05 04.01.2021
Данный список запрещенных видов деятельности действует с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года.
Утвержден список запрещенных видов деятельности в экозоне Байкала до 2027 года
© Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список запрещенных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В экозоне Байкала запрещено заготавливать древесину для сбыта, разрабатывать месторождения и строить автомобильные и железные дороги. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», - говорится документе.

Кроме того, запрещается разработка и разведка новых месторождений полезных ископаемых, ранее не затронутых эксплуатационными работами, добыча нефти и природного газа, а также строительство автомобильных и железных дорог. Всего список содержит 26 пунктов.

Ранее российское правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Реформа госаппарата коснется 45 министерств и ведомств. О предстоящей реформе заявил его глава Михаил Мишустин. Со слов премьер-министра, откладывать ее дальше нельзя. На все работы он отвел три месяца. Согласно разработанному плану, с 1 января 2021 года на пять процентов должны быть сокращены штаты центральных аппаратов федеральных органов, территориальных органов - на десять процентов.

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