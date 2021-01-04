В стране и мире Умер один из основателей группы Children of Bodom Алекси Лайхо Ирина Киселенко Музыкант скончался на 42 году жизни. © Фото: Michael Mullenix ZUMAPRESS.com Globallookpress Финский гитарист, вокалист, наиболее известный, как фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо умер своем доме в Хельсинки. Об этом сообщил менеджер артиста. «В последние годы жизни Лайхо страдал от длительных проблем со здоровьем», - говорится в сообщении в Instagram. Алекси начал свой музыкальный путь в возрасте пяти лет с игры на фортепиано. Уже с семи лет увлекся игрой на скрипке. Под влиянием музыки, которую слушала его старшая сестра Анна, а она увлекалась такими метал-группами, как W.A.S.P., Poison и Stone, в 11 лет он бросил игру на классических инструментах и предпочел гитару. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика