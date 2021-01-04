Главврачи Британии посоветовали установить максимальный уровень угрозы от COVID-19
Предполагается, что в стране будет объявлен режим полного карантина.
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Главные врачи регионов Великобритании посоветовали повысить уровень угрозы от коронавируса до максимального пятого уровня.
«Четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвертого до пятого» - цитирует сообщение медиков агентство РИА Новости.
Ранее правительство Шотландии объявило о введении в стране режима полного карантина, аналогичного весеннему локдауну. Предполагается, что премьер-министр Борис Джонсон объявит о введении карантина в Англии сегодня вечером.