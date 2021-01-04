В Ставропольском крае из-за аварии без света остались более 18 тысяч человек
Под отключение попали 2,8 тысячи людей в Кисловодске.
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В трех населенных пунктах Ставропольского края специалисты восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за аварии на электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба местного МЧС.
«Всего без электроэнергии остаются 18 тысяч 545 человек, из них 6 тысяч 78 детей», - говорится в сообщении.
Под отключение попали 2,8 тысячи людей в Кисловодске и более 2,3 тысячи в городе Ессентуки. В станице Ессентукской - более 8 тысяч человек.
Ранее Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий ледяного дождя. В регион прибывают специалисты из соседних областей.