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СМИ: Скончался ученый Михаил Рогачев

Алексей Курильченко
21:11 04.01.2021
По данным «КП», историк умер от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.
СМИ: Скончался ученый Михаил Рогачев
© Фото: rkomi.ru

В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался ученый-историк, один из основателей общества «Мемориал» в Коми Михаил Рогачев. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сына ученого, Алексея.

По данным СМИ, Михаил проходил лечение от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга. Рогачев попал туда летом из-за проблем с сердцем, позже у него диагностировали COVID-19.

Рогачев опубликовал 185 научных работ в различных изданиях. Он являлся одним из авторов учебника «История Республики Коми. 7-11 классы», и автором учебного пособия «Летопись Коми края».

На данный момент родственники ученого решают вопрос о месте его захоронения – в Санкт-Петербурге, где живут его жена и младший сын или в Сыктывкаре, где он был очень дорог многим людям.

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