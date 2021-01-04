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Стойкая икота названа нетипичным симптомом COVID-19

Ирина Киселенко
20:06 04.01.2021
Исследователи рассказали историю 62-летнего пациента.
Стойкая икота названа нетипичным симптомом COVID-19
© Фото: pixabay.com

Американские врачи опубликовали в медицинском журнале научную работу, в которой сообщается, что одним из нетипичных симптомов COVID-19 является продолжительная икота. Для примера была приведена история 62-летнего пациента.

В отделение экстренной помощи обратился мужчина, у которого была икота на протяжении четырех суток. При этом градусник показывал чуть повышенную температуру 37,3 градуса. Ни кашля, ни боли в горле не отмечалось.

Результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным. Компьютерная томография легких показала поражения. COVID-19 может неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт (вызывая боли в желудке, тошноту, диарею). А с другой стороны - приводить к повреждению миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов, что также может способствовать судорожным сокращениям диафрагмы.

Как подчеркивают медики, стойкая икота, которая продолжается 48 часов и более является поводом для обращения к врачу и обследованиям, пишет
The American Journal of Emergency Medicine.

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