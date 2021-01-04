Британский корабль-разведчик вошел в Балтийское море

Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Балтийского моря. О перемещениях судна стало известно благодаря записям с камеры, которая установлена на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.

На данный момент Echo идет по Балтике на юг – на прошлой неделе корабль вышел в поход с военно-морской базы в английском Портсмуте.

Официально HMS Echo считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Однако на его борту установлены эхолоты и буксируемые датчики военного назначения. Также на корабле установлено вооружение – 20 мм. пушка и пулемет.

В составе Королевского флота имеется еще два подобных корабля – HMS Scott и HMS Enterprise.