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В Ливане с 7 января вводят карантинный режим

Ирина Киселенко
20:46 04.01.2021
Правительство идет на такие исключительные меры из-за переполненных отделений интенсивной терапии.
В Ливане с 7 января вводят карантинный режим
© Фото: Bilal Jawich Xinhua Globallookpress

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что межведомственный штаб по борьбе с COVID-19 вводит в стране карантинный режима с 7 января по 1 февраля.

«Причиной такого решения является критическая ситуация, вызванная распространением коронавируса», - подчеркнул он.

Он также отметил, что правительство идет на такие исключительные меры из-за переполненных отделений интенсивной терапии.

Введение карантина будет сопровождаться возобновлением действия комендантского часа с 18:00 (19:00 по московскому времени) до 05:00 (06:00 по московскому времени). На 4 января 2021 в Ливане зафиксировано 189 278 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

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