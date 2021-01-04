Путин проведет во вторник первое публичное совещание в 2021 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин проведет первое публичное совещание во вторник, 5 января. По словам Пескова, подготовка уже ведется.

На данный момент не сообщается о теме предстоящего совещания. Информация будет предоставлена правительством позже, отметил Песков.

Ранее президент Путин утвердил указ о порядке действия властей в случае распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Согласно документу, алгоритм взаимодействия должен быть разработан за три месяца.