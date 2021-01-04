ЮАР проверяет действие вакцин на новый штамм COVID-19

В ЮАР ученые экстренно проверяют эффективность созданных вакцин против обнаруженного в стране нового штамма COVID-19. Об этом сообщил эксперт Ричард Лесселз, который занимается геномными исследованиями новой мутации в ЮАР.

«Это самый срочный вопрос, который сейчас стоит перед нами. Мы экстренно проводим эксперименты в лаборатории, чтобы протестировать (воздействие – прим. ред.) этого варианта (коронавируса – прим. ред.) на кровь людей с антителами и на кровь людей, которым были сделаны вакцины», - заявил ученый.

Ученый также добавил, что коронавирус подвержен мутациям и созданию новых вариантов.

«По мере того, как будет проводиться больше геномных наблюдений, и по мере того, как они будут улучшаться, мы почти наверняка будем наблюдать больше вариантов в других частях мира», - сказал Лесселз в интервью Associated Press News.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о выявлении в ЮАР мутировавшего коронавируса. В ВОЗ указали, что два данных штамма являются отдельными вариантами заболевания.