Из-за снегопада в Тверской области без света остаются более 3 тысяч человек
По данным Минэнерго, мокрый снег налип на провода.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Тверской области около 3,5 тысячи человек остаются без света из-за снегопада. По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, перебои отмечаются в 310 населенных пунктах Весьегонского, Кашинского, Кимрского, Калининского и Рамешковского районов.
По информации службы, причиной перебоев послужил мокрый снег, налипший на провода. На данный момент снегопад продолжается.
Сотрудники ремонтных служб продолжают ремонтные работы – привлечено 138 человек и 56 единиц специальной техники.