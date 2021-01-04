Из-за снегопада в Тверской области без света остаются более 3 тысяч человек

В Тверской области около 3,5 тысячи человек остаются без света из-за снегопада. По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, перебои отмечаются в 310 населенных пунктах Весьегонского, Кашинского, Кимрского, Калининского и Рамешковского районов.

По информации службы, причиной перебоев послужил мокрый снег, налипший на провода. На данный момент снегопад продолжается.

Сотрудники ремонтных служб продолжают ремонтные работы – привлечено 138 человек и 56 единиц специальной техники.