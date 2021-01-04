СМИ: президент Чехии раскритиковал «антироссийскую позицию» главы контрразведки страны

Президент Чехии Милош Земан потребовал от правительства республики не продлевать полномочия главы национальной Службы безопасности и информации Михала Коуделки. По мнению президента, под руководством Коуделки служба контрразведки предвзято относилась к России. Об этом сообщило издание aktuelne.cz со ссылкой на документ, направленный в кабмин Чехии.

Согласно тексту документа, контрразведка бездоказательно утверждала об угрозах Чехии со стороны России. Также Земан указал, что служба не предоставила ему информацию об операциях, якобы проводимых в республике российскими спецслужбами, имена их сотрудников и чешских граждан, которые с ними якобы взаимодействуют.

По мнению чешского лидера, Коуделка не может остаться во главе контрразведки, так как непрофессионально выполняет возложенные на него обязанности. Издание отметило, что президент уже на протяжении многих лет критиковал работу контрразведки, которая ежегодно сообщает о деятельности российских спецслужб, якобы несущих угрозу нацбезопасности Чехии.