В многоэтажном доме на востоке Москвы возник пожар

На Халтуринской улице в Москве произошло возгорание в многоэтажном доме. По словам очевидцев, загорелся балкон на 10-м этаже, затем пламя перекинулось выше. По предварительным данным, в квартире обнаружен один погибший.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Москвы, на месте происшествия работают пожарные – они уже приступили к тушению.

Площадь возгорания по предварительным данным составляла 15 кв.м., развернут штаб пожаротушения.

Спасатели эвакуировали 9 человек с верхних этажей здания. По последним данным МЧС, пожар был локализован.