Разработан прибор, выявляющий COVID-19 за десять секунд

Ученые Билькентского университета разработали прибор, который может диагностировать COVID-19 за десять секунд. Об этом сообщается на сайте Билькентского университета.

Устройство Diagnovir работает не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для того, чтобы использовать устройство, необходимо взять образец из слизистой оболочки ротовой полости. Далее образец смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.

«Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора», - рассказывают ученые.

Ранее ученый Денис Кулаков рассказал о защитных свойствах антител против «британского» штамма коронавируса. Переболевшие новой коронавирусной инфекцией в первую волну и получившие антитела после вакцинации получили защиту от нового штамма COVID-19.