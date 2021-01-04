Путин утвердил порядок действия властей по предупреждению эпидемий

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ о порядке действия властей в случае распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству поручается за три месяца разработать единый алгоритм – как между ведомствами, там и между регионами.

Также, в целях оперативного реагирования на санитарно-эпидемиологическую обстановку, при правительстве будет создан координационный совет.

Ранее Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам России, которые уже привились от COVID-19 отечественными вакцинами.