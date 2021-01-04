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Президент Мексики намерен предоставить Ассанжу политическое убежище

Алексей Курильченко
19:18 04.01.2021
При этом лидер страны поддерживает решение суда Лондона.
Президент Мексики намерен предоставить Ассанжу политическое убежище
© Фото: d75 ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерении предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом лидер страны сообщил в ходе пресс-конференции.

«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище» - сказал мексиканский лидер.

Обрадор отметил, что одобряет решение суда Лондона, который отказал правительству США в экстрадиции Ассанжа по причине его нестабильного психического здоровья. По мнению экспертов, США вряд ли смогут в какой-то момент добиться экстрадиции основателя Wikileaks, но его история пока не планирует сходить на «нет».

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