В стране и мире Президент Мексики намерен предоставить Ассанжу политическое убежище Алексей Курильченко При этом лидер страны поддерживает решение суда Лондона. © Фото: d75 ZUMAPRESS.com Globallookpress Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерении предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом лидер страны сообщил в ходе пресс-конференции. «Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище» - сказал мексиканский лидер. Обрадор отметил, что одобряет решение суда Лондона, который отказал правительству США в экстрадиции Ассанжа по причине его нестабильного психического здоровья. По мнению экспертов, США вряд ли смогут в какой-то момент добиться экстрадиции основателя Wikileaks, но его история пока не планирует сходить на «нет». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика