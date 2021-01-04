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Шотландия вводит полный карантин из-за COVID-19

Алексей Курильченко
18:06 04.01.2021
Жителям запрещено покидать дома – за исключением «случаев жизненной необходимости».
Шотландия вводит полный карантин из-за COVID-19
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

В Шотландии со вторника вводится режим полного карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила первый министр региона Никола Стерджен.

«Я могу подтвердить, что мы решили ввести сегодня с полуночи законодательное требование оставаться дома за исключением случаев, когда выход из дома является жизненной необходимостью» - сказала Стерджен в ходе выступления в парламенте Шотландии.

Политик дополнила, что карантин аналогичен режиму локдауна, который был введен весной 2020 года. Тогда жителям разрешалось посещать магазины и гулять в течение одного часа в день. Детали нынешнего карантина будут опубликованы позже. Ограничения продлятся до конца января.

Стерджен отметила, что большинство выявленных случаев заражения вызвано новым штаммом COVID-19. Сдерживать его власти Шотландии планируют как с помощью карантина, так и с помощью вакцинации.

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