Шотландия вводит полный карантин из-за COVID-19

В Шотландии со вторника вводится режим полного карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила первый министр региона Никола Стерджен.

«Я могу подтвердить, что мы решили ввести сегодня с полуночи законодательное требование оставаться дома за исключением случаев, когда выход из дома является жизненной необходимостью» - сказала Стерджен в ходе выступления в парламенте Шотландии.

Политик дополнила, что карантин аналогичен режиму локдауна, который был введен весной 2020 года. Тогда жителям разрешалось посещать магазины и гулять в течение одного часа в день. Детали нынешнего карантина будут опубликованы позже. Ограничения продлятся до конца января.

Стерджен отметила, что большинство выявленных случаев заражения вызвано новым штаммом COVID-19. Сдерживать его власти Шотландии планируют как с помощью карантина, так и с помощью вакцинации.