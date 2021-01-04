«Праздник в дом»: Дед Мороз и Снегурочка поздравили многодетные семьи военнослужащих

Бойцы десантно-штурмового подразделения ВДВ поздравили многодетных военнослужащих в Новороссийске. Облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, они навестили семью Никитиных. Глава семейства уже шесть лет служит по контракту водителем батареи артиллерийского подразделения.

Вместе с супругой он воспитывает восьмерых детей – семерых пара взяла из детского дома.

Для поздравления семей военнослужащих десантники подготовили 150 комплектов новогодних сюрпризов – многодетные семьи получат их в ближайшее время.