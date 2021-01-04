Передвижной музей «Поезд Победы» вернулся на Белорусский вокзал

Передвижной музей «Поезд Победы» вернулся в Москву. Поезд начал путешествие в октябре и прибыл на Белорусский вокзал после путешествия на Дальний Восток. За это время он проехал по 13 городам, среди которых Курск, Новороссийск, Керчь, Севастополь и снова Москва. Остановка поезда до конца месяца. За это время уникальную экспозицию о Великой Отечественной войне смогут посмотреть сотни человек. Открыта онлайн регистрация. Затем Поезд Победы продолжит движение по стране.

В основе экспозиции - история Великой Отечественной войны. При этом каждый вагон посвящен отдельной теме, есть даже военный госпиталь и дорожная баня. Масштабный исторический проект приурочен к 75-летию Победы, но в следующем году поезд снова вернется на маршрут.