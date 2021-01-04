В стране и мире Россия и Белоруссия разработали дорожную карту возобновления ж/д сообщения Алексей Курильченко Реализация плана будет зависеть от эпидемиологической обстановки. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Железнодорожные ведомства России и Белоруссии разработали дорожную карту поэтапного возобновления международного железнодорожного пассажирского сообщения. По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Петришенко, перевозчики технически готовы к восстановлению сообщения. «Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "РЖД" разработана и утверждена дорожная карта по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020-2021 год» - заявил Петришенко в ходе интервью для издательского дома «Беларусь сегодня». По словам вице-премьера, вопрос также обсуждается Минздравом Беларуси и Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Российской Федерации – с целью решения вопросов эпидемиологической защиты пассажиров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика