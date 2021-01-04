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В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19

Ирина Киселенко
17:58 04.01.2021
Инфицированным является мужчина, которому больше 50 лет.
В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19
© Фото: Sputnik, РИА Новости

В Грузии врачи впервые обнаружили новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики.

«Мы изучали три подозрительных случая. В двух случаях существование нового штамма не подтвердилось, однако в третьем, образцы которого были взяты в середине декабря, подтвердилась мутация S гена, характерная для нового "британского" штамма», - сказано в сообщении.

По сообщению ведомства, заразился мужчина, которому больше 50 лет. Его состояние удовлетворительное. Он находится в изоляции, контакты установлены.

Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Великобритании, может быть опасен для детей. Такое мнение высказала эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани. Он является опасным для тех, кто находится в группе от 0 до 9 лет и от 10 до 19 лет.

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