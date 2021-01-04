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Иран приступил к обогащению урана до 20%

Алексей Курильченко
17:50 04.01.2021
Соответствующий закон был принят в начале декабря.
Иран приступил к обогащению урана до 20%
© Фото: Hossein Fatemi, ZUMAPRESS, Globallookpress

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о том, что Иран приступил к производству урана с уровнем обогащения 20%. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Ульянов прокомментировал данное решение. По его словам, такой шаг был предсказуемым и что оно «останется обратимым».

«Иран объявил о возобновлении обогащения урана до 20%. Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное — он остается обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг СВПД» — написал Ульянов в Twitter.

Постановление парламента об активизации ядерной деятельности было утверждено Советом стражей Конституции Ирана в начале декабря. Документ, в частности, разрешал производство и накопление урана с уровнем обогащения 20%.

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