Вертолет совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в ХМАО

Вертолет авиакомпании «Utair» совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«4 января произошла вынужденная посадка вертолета AS-355 АО "Utair - Вертолетные услуги" на промысловую дорогу Сургутского района ХМАО-Югры. Причина аварийной посадки - техническая неисправность воздушного судна», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет, вертолет не поврежден.

19 декабря самолет Boeing-735, вылетевший из аэропорта Игарка в Красноярском крае в Уфу, совершил экстренную посадку в Сургуте. Причиной стала неисправность датчика наддува двигателя.