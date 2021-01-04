Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Все только начинается»: эксперты отреагировали на решение суда Лондона по Ассанжу

Егор Левин
17:44 04.01.2021
Научные сотрудники российских международных институтов сошлись во мнении о том, что дело основателя Wikileaks еще долго будет будоражить умы общественности.
«Все только начинается»: эксперты отреагировали на решение суда Лондона по Ассанжу
© Фото: Stephen Chung, Keystone Press Agency, Globallookpress

Центральный уголовный суд Лондона отказал властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Основная причина подобного решения суда - состояние его психического здоровья, из-за которого, по мнению судьи, велик риск суицида. Ожидается, что адвокаты со стороны США подадут апелляцию.

Эксперты прокомментировали «Звезде» такое развитие событий. По мнению научного сотрудника Института США и Канады Александры Филиппенко, история Ассанжа пока не планирует сходить на «нет» и продолжает будоражить умы американцев, а ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин, согласившись со своей коллегой, отметил так же и то, что США вряд ли смогут в какой-то момент добиться экстрадиции основателя Wikileaks.

«Многие говорят о том, что все только начинается и еще будет тянуться. Это противостояние судебных систем, американской и британской. Дело может дойти до европейского суда по правам человека. Нужно сказать, что для США решение об отказе в экстрадиции - неприятно, но продолжение этого дела важно, несмотря на проигрыш. Обсуждение этого в американском обществе волнует его и продолжает оказывать давление на вопрос свободы прессы и свободы слова», - сказала Филиппенко.

Она отметила, что фактический судебный проигрыш США отчасти может стать даже «удобным», так как могут появиться люди, которые, видя развитие ситуации, побоятся предоставить какие-то положительные сведения об Ассанже. Прогнозировать дальнейшее ее течение представительница Института Канады и США не взялась, отметив при этом, что истории знакомы прецеденты с экстрадицией.

Мизин, в свою очередь, заметил, что отказом британцы решили показать собственную независимость, и что, скорее всего, и далее будут придерживаться такой линии. В отличие от коллеги, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО оказался более конкретен в своем видении ситуации.

«США будут упорно добиваться, но вряд ли у них получится, я бы сделал такой прогноз. Это рассматривалось бы не как предательство, но как отдание человека на заклание, потому как ясно, с какой ненавистью к нему относятся представители американского разведсообщества», - сказал он.

Напомним, Джулиана Ассанжа задержали в 2019 году по запросу США, выдвинув против него 18 обвинений в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае осуществления экстрадиции ему грозит тюрьма общим сроком до 175 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:17 В стране и мире
В Сербии анонсировали начало вакцинации препаратом «Спутник V»
15:21 В стране и мире
Видео
Момент ограбления банка в центре Санкт-Петербурга попал на видео
13:37 В стране и мире
Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам, привившимся от COVID-19
11:07 В стране и мире
Биолог допустил скорое открытие лекарств, удваивающих продолжительность жизни
12:59 В стране и мире
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Популярное
Популярное
Светящийся объект пронесся в небе на Гавайями с невероятной скоростью
Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге
В Китае назвали «невыносимое» русское блюдо
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении новой «Болезни X»
Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще болеют ОРВИ
Видео
Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.