«Все только начинается»: эксперты отреагировали на решение суда Лондона по Ассанжу

Центральный уголовный суд Лондона отказал властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Основная причина подобного решения суда - состояние его психического здоровья, из-за которого, по мнению судьи, велик риск суицида. Ожидается, что адвокаты со стороны США подадут апелляцию.

Эксперты прокомментировали «Звезде» такое развитие событий. По мнению научного сотрудника Института США и Канады Александры Филиппенко, история Ассанжа пока не планирует сходить на «нет» и продолжает будоражить умы американцев, а ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин, согласившись со своей коллегой, отметил так же и то, что США вряд ли смогут в какой-то момент добиться экстрадиции основателя Wikileaks.

«Многие говорят о том, что все только начинается и еще будет тянуться. Это противостояние судебных систем, американской и британской. Дело может дойти до европейского суда по правам человека. Нужно сказать, что для США решение об отказе в экстрадиции - неприятно, но продолжение этого дела важно, несмотря на проигрыш. Обсуждение этого в американском обществе волнует его и продолжает оказывать давление на вопрос свободы прессы и свободы слова», - сказала Филиппенко.

Она отметила, что фактический судебный проигрыш США отчасти может стать даже «удобным», так как могут появиться люди, которые, видя развитие ситуации, побоятся предоставить какие-то положительные сведения об Ассанже. Прогнозировать дальнейшее ее течение представительница Института Канады и США не взялась, отметив при этом, что истории знакомы прецеденты с экстрадицией.

Мизин, в свою очередь, заметил, что отказом британцы решили показать собственную независимость, и что, скорее всего, и далее будут придерживаться такой линии. В отличие от коллеги, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО оказался более конкретен в своем видении ситуации.

«США будут упорно добиваться, но вряд ли у них получится, я бы сделал такой прогноз. Это рассматривалось бы не как предательство, но как отдание человека на заклание, потому как ясно, с какой ненавистью к нему относятся представители американского разведсообщества», - сказал он.

Напомним, Джулиана Ассанжа задержали в 2019 году по запросу США, выдвинув против него 18 обвинений в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае осуществления экстрадиции ему грозит тюрьма общим сроком до 175 лет.