В Петербурге смягчают ограничения работы ресторанов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, разрешающее работу кафе и ресторанов города с 6:00 до 23:00. Ранее предполагалось, что с 4 января время работы заведений будет ограничено до 19:00 из-за пандемии коронавируса.

В постановлении отмечается, что запрет на работу общепитов в ночное время сохраняется. Также до 23:00 разрешается работать фудкортам и заведениям внутри торговых центров.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года все заведения общепита были закрыты – обслуживание посетителей осуществлялось только на улице. Заведениям разрешалось организовать уличные веранды – при условии, что их площадь не будет превышать площадь самого заведения.