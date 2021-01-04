Спасатели нашли пропавшую группу туристов в горах на Урале

Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые потерялись в горах в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщили в областной поисково-спасательной службе.

«Сегодня около 11:30 (09:30 по московскому времени) четверо туристов - три женщины в возрасте 50 лет и мужчина чуть старше их - были найдены выехавшими по их маршруту спасателями на двух снегоходах», - сказали в службе «РИА Новости».

В поселок Тюлюк были доставлены двое туристов на снегоходах, двое других, вероятнее всего, добрались до поселка самостоятельно.

Ранее в Сербии эвакуировали застрявших на микроавтобусе в снежных наносах в горах российских туристов. Среди спасенных – 10-летний ребенок и младенец, сообщило министерство внутренних дел страны. Происшествие произошло в туристическом районе горного массива Златибор, в 200 километрах западнее Белграда.