В стране и мире Украинская полиция заявила о получении новых данных об убийстве Шеремета Алексей Курильченко В распоряжении полицейских оказались записи о возможных заказчиках убийства. © Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о получении новой информации об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам сотрудников правоохранительных органов, новые данные помогут выяснить личность заказчиков убийства. «Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления» — сообщили в пресс-службе. В полиции отметили, что на записи неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета, включая и способ совершения. Среди вариантов лица рассматривали отравление токсичными веществами и подрыв. Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Его автомобиль был подорван. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика