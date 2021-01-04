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Украинская полиция заявила о получении новых данных об убийстве Шеремета

Алексей Курильченко
17:15 04.01.2021
В распоряжении полицейских оказались записи о возможных заказчиках убийства.
Украинская полиция заявила о получении новых данных об убийстве Шеремета
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о получении новой информации об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам сотрудников правоохранительных органов, новые данные помогут выяснить личность заказчиков убийства.

«Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления» — сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что на записи неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета, включая и способ совершения. Среди вариантов лица рассматривали отравление токсичными веществами и подрыв.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Его автомобиль был подорван.

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