В стране и мире В Псковской области жители 153 населенных пунктов остались без света из-за непогоды Ирина Киселенко К 12.00 по московскому времени отсутствие электроснабжения зафиксировали в 153 населенных пунктах региона. © Фото: Павел Львов, РИА Новости Более 3,2 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Отсутствие электроснабжения зафиксировали в 153 населенных пунктах региона, где проживают 3245 человек, 206 детей, а также находятся 448 домов, передает РИА «Новости». Ранее Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий ледяного дождя. В регион прибывают специалисты из соседних областей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика