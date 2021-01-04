В МИД ответили на слова Помпео картиной с отступлением Наполеона
Ранее госсекретарь США высказался о жесткой политике Вашингтона в отношении Москвы.
© Фото: Maria Grazia Picciarella, Keystone Press Agency, Globallookpress
Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о жесткой политике нынешней администрации США в отношении Москвы.
«Так держать, крутые парни» - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
К сообщению ведомство приложило фотографию картины Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».
Ранее Помпео заявил о том, что администрация Трампа включила в санкционный список более 365 физических и юридических лиц из России за все время работы. По словам госсекретаря, данная политика более жесткая, чем действия предыдущей администрации Белого Дома.