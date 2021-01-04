В стране и мире В Сербии анонсировали начало вакцинации препаратом «Спутник V» Ирина Киселенко В Сербию было доставлено 2,4 тысячи доз российской вакцины. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpres Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что полученные Сербией 2,4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» применят в течение недели, возможно, уже с 5 января. Первая партия вакцины российского производства прибыла 30 декабря. «Планируем около 11 тысяч человек вакцинировать до конца недели, половину направим для работников здравоохранения, другую - геронтологическим центрам и учреждениям соцзащиты», - заявил агентству Tanjug Джерлек. Ранее власти Сербии приняли решение ограничить въезд в страну для туристов на период новогодних и рождественских праздников. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка с новой коронавирусной инфекцией. Данные ограничительные меры вступили в силу 21 декабря и действуют по 10 января включительно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика