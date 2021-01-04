Глава МЧС Крыма умер от коронавируса

Руководитель МЧС Крыма, входящего в состав республиканского правительства, Сергей Шахов скончался в госпитале для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Да, буквально полчаса как поступила такая информация... В ковидном госпитале он скончался» - сказали «Интерфаксу» в региональном МЧС.

Шахов возглавлял МЧС Крыма с 2011 года. На момент смерти ему было 65 лет.