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Светящийся объект пронесся в небе на Гавайями с невероятной скоростью

Алексей Курильченко
16:03 04.01.2021
Местные жители обнаружили в ночном небе НЛО, излучающее синий свет.
Светящийся объект пронесся в небе на Гавайями с невероятной скоростью
© Фото: Misitina Sape

Жители Гавайских островов зафиксировали в ночном небе неопознанный летающий объект, излучающий синий свет. По словам очевидцев, светящаяся точка пролетела над крышами домов, после чего скрылась в море. Об этом сообщило издание Daily Star.

Двум жителям удалось снять НЛО на камеру, прежде чем оно скрылось за горизонтом. По их словам, синяя точка провисела на небе несколько секунд, после чего улетела «с невероятной скоростью».

Жители вызвали полицию – когда они прибыли на место событий, в небе выявился второй объект – на этот раз белого цвета. Он, по словам очевидцев, следовал в том же направлении, что и синий объект.

Полиция обратилась в Федеральную авиационную администрацию США с просьбой изучить информацию о возможном крушении самолетов в данном регионе – однако в службе отметили, что за данный период ни один самолет не пропадал с радаров. Сообщений о крушениях в службу также не поступало.

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