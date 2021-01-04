Зоопсихолог рассказал о пользе общения с домашними животными во время работы

Для создания благоприятной атмосферы в коллективе крупные компании прибегают к созданию в своих офисах специальных помещений, в которых сотрудники могут оставить своих домашних животных, чтобы пообщаться с ними во время перерыва. Аналогичный принцип действует и во время удаленной работы. Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему зоотерапия благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии работников, часто подвергаемых крупным стрессам.

По его словам, любимые животные всегда выступают для человека эдаким «громоотводом», который не дает негативным эмоциям брать верх.

«Что собаки, что кошки, что попугаи и любая другая живность, которая конкретно вам приятна, будет вызывать положительные эмоции или в целом хорошее настроение. На этом-то и основаны практически все методы зоотерапии», - рассказал Волков.

Он также отметил, что взаимодействие с ними во время рабочего процесса станет стимулятором снятия стресса и отвлечением на более положительные вещи, чем работа.

«Человек, которому начальник в шесть вечера в пятницу дал какую-то задачу, погладит своего кота или сходит погулять с собакой и немного расслабится», - заявил зоопсихолог.

Также кинологи дали советы, как уберечь домашних животных от стресса в новогодние праздники. В тюменском «Центре прогрессивной дрессировки» заявили, что для прогулок с собаками необходимо выбрать шлейку, а дома питомцу можно создать «зону безопасности».