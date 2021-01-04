Пользователи Telegram пожаловались на сбой

Пользователи мессенджера Telegram получили сбой в работе платформы. Информация следует из данных портала Downdetector.

На проблемы с подключением пожаловались 80% пользователей, в том числе из России, еще 19% испытывают проблему с отправкой сообщений.

На неполадки мессенджера обратили внимание более чем 9,4 тыс. человек.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что со следующего года сервис начнет монетизироваться. Это будет происходить за счет платных дополнительных функций. Он обратил особое внимание на то, что все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Платными предполагается сделать функции, необходимые для «бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями».