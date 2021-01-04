На Украине недовольные ростом цен на газ перекрыли трассу Киев - Харьков

На Украине в Полтавской области порядка 300 человек перекрыли трассу с требованием снизить цены на распределение газа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

«Акцию начали в 10:15 (11:15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», - говорится в сообщении ведомства на Facebook.

Отмечено, что участники акции передвигались по пешеходному переходу. Препятствий для транспортных средств не было.



Ранее стало известно, что Украина почти на 40% снизила транзит газа в 2020 году, это на 38% меньше, чем в 2019 году. Такое изменение показателей может быть связано с запуском новых газопроводов в обход Украины, а также снижением спроса на голубое топливо в Евросоюзе и большие запасы газа в европейских подземных хранилищах газа.