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Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Алексей Курильченко
15:19 04.01.2021
Медики отметили «незначительную положительную динамику» в ходе лечения артистки.
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Врачи больницы №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге сообщили об улучшении состояния здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.

«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения» - цитирует слова медиков агентство ТАСС.

Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 25 декабря. По некоторым данным, у 86-летней актрисы зафиксировано обширное поражение легких.

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