Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
Медики отметили «незначительную положительную динамику» в ходе лечения артистки.
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Врачи больницы №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге сообщили об улучшении состояния здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.
«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения» - цитирует слова медиков агентство ТАСС.
Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 25 декабря. По некоторым данным, у 86-летней актрисы зафиксировано обширное поражение легких.