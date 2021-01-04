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Советник Байдена заявил о планах договариваться с Россией по ДСНВ

Ирина Киселенко
15:12 04.01.2021
В первую очередь сотрудничество касается вопросов контроля за вооружениями и нераспространением ядерного оружия.
Советник Байдена заявил о планах договариваться с Россией по ДСНВ
© Фото: White House, Globallookpress

Советник Байдена Джейк Салливан сообщил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Он также отметил, что у стран были области для совместного взаимодействия даже в разгар холодной войны. В первую очередь сотрудничество касается вопросов контроля за вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

«Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», - сказал Салливан.

По словам советника, в планах у новой администрации США - незамедлительно заняться вопросом продления СНВ-3. Это отвечает интересам США.

Ранее журналист Сергей Строкань дал свой прогноз относительно дальнейшего развития отношений между США и Россией при Джо Байдене, а также подвел итоги президентства Дональда Трампа. Санкции, срывы договоренностей и ухудшение отношений - таким большинству россиян может запомниться президентство Дональда Трампа. И при новом лидере США Джо Байдене улучшений пока не планируется.

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