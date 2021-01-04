Грабитель вынес около миллиона рублей из банка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ограбил отделение банка на Сенной площади в Адмиралтейском районе.

По данным портала Gazeta.SPb, мужчина ворвался в отделение банка в цветной маске и угрожал сотруднице банка оружием. Злоумышленник похитил около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей, после чего сбежал.

Полиция города объявила преступника в розыск. В издании отметили, что суммарный ущерб банку составил около миллиона рублей.