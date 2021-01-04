Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатель рассказал о правилах безопасности при катании на тюбингах

Валентина Пескова
14:37 04.01.2021
Нынешняя вполне настоящая и снежная зима располагает к активному отдыху на свежем воздухе, среди которых - катание на спортивных надувных «подушках».
Спасатель рассказал о правилах безопасности при катании на тюбингах
© Фото: Maxim Chernavsky, XinHua, Globallookpress

Катание на тюбингах, которым увлеклись многие россияне во время новогодних праздников, требует тщательного соблюдения мер безопасности. В первую очередь, объяснил «Звезде» профессиональный спасатель и инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб, нужно быть уверенным, что тюбинг не обязательно сразу наберет высокую скорость при спуске с горы.

«На месте вашего катания не должно быть дополнительных предметов, в которые вы можете врезаться. Склон должен быть ровным, чтобы вы случайно не перевернулись на скорости и не получили какие-нибудь повреждения. Если вы вышли на лед, то должны быть уверены, что не обязательно провалитесь под него, если выкатитесь туда на тюбинге», - рассказал спасатель.

Сама «ватрушка» должна быть при этом правильно накачана, предупредил специалист. К тому же на тюбинг нужно правильно садиться, держась ровно за ручки, а не ложиться на подушку.

«Вы должны убедиться, что впереди вас на вашем пути точно никого нет. Особенно это будет важно уже в самом низу склона, когда уже будет набрана скорость», - говорит Максим Штыб.

Если слон для катания не очень ровный и в кочках, то нужно соблюдать дистанцию от других катающихся, чтобы не врезаться друг в друга. Иначе неровности действуют на тюбинг, как трамплины, вследствие чего «ватрушка» может подпрыгнуть и перевернуться, а катающиеся на ней могут получить травмы.

Начиная спуск, нужно сразу понимать, в каком месте будет его конечная точка и куда вы приедете, финишируя. Следует рассчитать безопасный маршрут, чтобы не упасть с какой-нибудь обрыва, если катание происходит, например, на реке, и не провалиться в воду из-за тонкого льда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:37 В стране и мире
Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам, привившимся от COVID-19
11:07 В стране и мире
Биолог допустил скорое открытие лекарств, удваивающих продолжительность жизни
12:59 В стране и мире
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
10:40 В стране и мире
Новак уверен в успешном завершении строительства «Северного потока-2»
10:27 В стране и мире
В РФ ужесточили правила размещения организаций детского досуга в подвалах
Популярное
Популярное
Названы снижающие уровень холестерина пищевые добавки
Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении новой «Болезни X»
Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще болеют ОРВИ
Видео
Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков: видео
В Китае назвали «невыносимое» русское блюдо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.