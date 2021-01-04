Спасатель рассказал о правилах безопасности при катании на тюбингах

Катание на тюбингах, которым увлеклись многие россияне во время новогодних праздников, требует тщательного соблюдения мер безопасности. В первую очередь, объяснил «Звезде» профессиональный спасатель и инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб, нужно быть уверенным, что тюбинг не обязательно сразу наберет высокую скорость при спуске с горы.

«На месте вашего катания не должно быть дополнительных предметов, в которые вы можете врезаться. Склон должен быть ровным, чтобы вы случайно не перевернулись на скорости и не получили какие-нибудь повреждения. Если вы вышли на лед, то должны быть уверены, что не обязательно провалитесь под него, если выкатитесь туда на тюбинге», - рассказал спасатель.

Сама «ватрушка» должна быть при этом правильно накачана, предупредил специалист. К тому же на тюбинг нужно правильно садиться, держась ровно за ручки, а не ложиться на подушку.

«Вы должны убедиться, что впереди вас на вашем пути точно никого нет. Особенно это будет важно уже в самом низу склона, когда уже будет набрана скорость», - говорит Максим Штыб.

Если слон для катания не очень ровный и в кочках, то нужно соблюдать дистанцию от других катающихся, чтобы не врезаться друг в друга. Иначе неровности действуют на тюбинг, как трамплины, вследствие чего «ватрушка» может подпрыгнуть и перевернуться, а катающиеся на ней могут получить травмы.

Начиная спуск, нужно сразу понимать, в каком месте будет его конечная точка и куда вы приедете, финишируя. Следует рассчитать безопасный маршрут, чтобы не упасть с какой-нибудь обрыва, если катание происходит, например, на реке, и не провалиться в воду из-за тонкого льда.