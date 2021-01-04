В Госдуме оценили решение отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Первый заместитель главы комитета Госдумы России по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал «Звезде» решение Министерства образования об отказе от обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2021 года. Данную инициативу он поддержал и объяснил, почему.

В первую очередь, Смолин отметил, что иностранный язык не везде преподается на должном уровне.

«Вводя ЕГЭ (по иностранному языку - прим. ред.) в качестве обязательного, мы рискуем оставить без аттестатов значительную часть ребят», - заявил он.

Смолин согласился с мнением о полезности изучения второго языка, однако подчеркнул, что такое знание не входит в знания первой необходимости, и полезно в первую очередь тем, кто планирует связаться с наукой, инженерией, международным делом.

«Для сельского механизатора это совершенно необязательно. И для многих других профессий тоже», - сказал он.

Смолин также отметил, что в настоящее время присутствует достаточное количество стимулов и возможностей для изучения языков и без включения его в список обязательных экзаменов. Вместо языка замглавы комитета включил бы экзамен по русской литературе, чтобы дети и подростки читали больше классических произведений и расширяли свой кругозор.

Напомним, при определении перечня обязательных Единых госэкзаменов в России в него не ввели иностранный язык. Обязательными в документе обозначены лишь русский язык и математика.