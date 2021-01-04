Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Основная причина, по которой суд вынес такое решение, — это состояние психического здоровья Ассанжа. Судья пришла к выводу, что риск самоубийства слишком высок. Ожидается, что адвокаты со стороны США подадут апелляцию.

В апреле 2019 года Ассанжа задержали по запросу американской стороны. Против него выдвинули 18 обвинений в шпионаже и раскрытии секретной информации. Отмечается, что в случае осуществления экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.