Водитель протаранил семь автомобилей на парковке в Ижевске

В Ижевске полиция разыскивает водителя, который один за другим протаранил на парковке сразу семь автомобилей. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Белый кроссовер Range Rover Evoque сначала влетел по очереди в три машины, одна из которых от удара выкатилась вперед со своего места. Затем нарушитель сдал назад и тут же врезался в два других автомобиля, после чего при развороте въехал еще в две машины. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.