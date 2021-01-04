Суд в Лондоне огласит решение по экстрадиции Ассанжа в США

В понедельник, 4 января, в Лондонском суде огласят решение по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает министерство юстиции Великобритании.

В 2019 году в отношении Ассанжа Вашингтон выдвинул 18 уголовных обвинений, в частности, в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера.

Решение будет принято судьей Вестминстерского магистерского суда Ванессой Барайтсер.

В случае удовлетворения запроса США Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы. При этом, данное решение может быть оспорено любой из сторон. Однако это может привести к многолетним судебным тяжбам, пишет ТАСС.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. Сейчас он находится в лондонской тюрьме.