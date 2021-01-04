Российский фигурист рассказал, как избежать травм на катке

Тренер и мастер спорта по фигурному катанию Сергей Росляков рассказал «Звезде», как правильно кататься на коньках зимой, чтобы не застудиться и не заболеть. Ключом к успешному и беспроблемному катанию является правильный подбор одежды и здравая оценка своих физических возможностей.

«Одежда должна быть легкая и дышащая, но не продуваемая. На открытых катках мы очень часто можем попасть в ситуацию, когда становится жарко, мы начинаем потеть и нас начинает продувать и заболевать. Нам отлично подойдет безрукавка, что-то подобное - главное прикрыть торс. Перчатки, варежки, не забывайте и про шапки - красота красотой, но следует помнить, что голова тоже должна быть в тепле», - сказал Росляков.

Спортсмен также коснулся и того, что не следует сразу пускаться во все тяжкие, если уровень мастерства этого не позволяет. Тренер посоветовал начинающим любителям коньков придерживаться бортиков и не рисковать здоровьем, а также уделить время обучению правильному падению. По его словам, чем ниже центр тяжести ко льду, тем менее травматичным и опасным окажется возможное падение.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту девятилетнего Димы Ащепкова и покатался вместе с ним на катке на Красной площади.