Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам, привившимся от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам России, которые уже привились от COVID-19 отечественными вакцинами. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который был опубликован сегодня.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов», - говорится в одном из поручений.

Признание сертификата на международном уровне необходимо для того, чтобы граждане РФ могли осуществлять выезд из Российской Федерации, въезд в свою страну, а также пересекать государственные границы иностранных государств.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 января. Данное поручение президента появилось в списке по итогам большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года.