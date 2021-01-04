Север Италии завалило двухметровыми сугробами
Несколько домов остались без электроснабжения.
© Видео: weloveabetone, Instagram © Фото: weloveabetone, Instagram
По северу Италии прошел сильный снегопад. Местами выросли сугробы до 2 метров. У жителей с трудом получается выйти за порог дома. Несколько домов остались без электроснабжения.
Власти настоятельно рекомендуют гражданам других регионов отложить поездки в северную часть страны. В ближайшие сутки метель не утихнет. В настоящий момент на улицах круглосуточно работают автомобили экстренных служб, в том числе скорой помощи.